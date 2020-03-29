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Sonntag, 29.03.2020 - 19:00
2 min

Alleingelassen? - Kommentar zum Tod von Thomas Schäfer

Der Tod von Thomas Schäfer sorgt für Bestürzung. Wenn er an seinen Aufgaben verzweifelte, was bedeutet das für die, die er zurücklässt?, fragt Stefan Schröder in seinem Kommentar.

Stefan Schröder: Chefredakteur Wiesbadener Kurier
Von Stefan Schröder
Chefredakteur Wiesbadener Kurier
Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist am Samstag gestorben. Archivfoto: dpa

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist am Samstag gestorben. (Archivfoto: dpa)

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