Sonntag,
29.03.2020 - 19:00
2 min
Alleingelassen? - Kommentar zum Tod von Thomas Schäfer
Der Tod von Thomas Schäfer sorgt für Bestürzung. Wenn er an seinen Aufgaben verzweifelte, was bedeutet das für die, die er zurücklässt?, fragt Stefan Schröder in seinem Kommentar.
Von Stefan Schröder
Chefredakteur Wiesbadener Kurier
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