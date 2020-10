Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die AfD-Fraktion im hessischen Landtag ist sehr hart von den übrigen Fraktionen dafür kritisiert worden, dass ihre Mitglieder bei der Sondersitzung des Parlaments ohne Masken erschienen sind. Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) kündigte am Samstag in Wiesbaden auf Antrag der Fraktionen an, dass sich der Ältestenrat mit dem Vorgehen der AfD befassen wird. Rhein sagte, er erwäge, zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus das Tragen von Masken im Parlament anzuordnen.