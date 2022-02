Am Montag live: Bouffier zu Beschlüssen des Corona-Kabinetts

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier informiert über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - 3G in Restaurants, Kneipen und Hotels, mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen, Clubs und Diskotheken dürfen unter Einhaltung der 2G-plus-Regel wieder öffnen. Auch in Hessen fallen nach knapp zwei Jahren Pandemie die meisten Corona-Regeln schrittweise weg. Das verkündete Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erst am Mittwoch.

Am kommenden Montag (21. Februar) tagt dann das hessische Corona-Kabinett. Im Anschluss

daran wird Bouffier gemeinsam mit Gesundheitsminister Kai Klose über die dort gefassten Beschlüsse informieren. Die Pressekonferenz übertragen wir ab etwa 15 Uhr live.

