Amtszeit von Frankfurts OB Feldmann endgültig vorbei

Der bereits abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sitzt im Landgericht. (© Boris Roessler/dpa POOL/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Frankfurts abgewählter Oberbürgermeister Peter Feldmann muss endgültig seinen Platz räumen: An diesem Freitag (13.00 Uhr) stellt der Gemeindewahlausschuss das endgültige Ergebnis des Bürgerentscheids fest, damit scheidet mit Ablauf des Tages auch der SPD-Politiker aus seinem Amt. Bis zur Neuwahl im März übernimmt seine bisherige Stellvertreterin, Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne). Ebenfalls am Freitag will die Frankfurter SPD ihren Vorschlag für einen neuen OB-Kandidaten präsentieren.

Am Sonntag war Feldmann mit einem klaren Votum von den Frankfurterinnen und Frankfurtern abgewählt worden. Laut dem vorläufigen Endergebnis stimmten 95,1 Prozent der teilnehmenden Wähler gegen ihn. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin soll voraussichtlich am 5. März gewählt werden. Kommende Woche wollen die Stadtverordneten über den Terminvorschlag abstimmen.

Für die CDU soll der ehemalige Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker ins Rennen gehen. Die Frankfurter Grünen wollen am 19. November über die Frage beraten, wen sie als Kandidaten oder Kandidatin aufstellen.

Seit Oktober muss sich Feldmann in einem Korruptionsprozess vor dem Frankfurter Landgericht verantworten. Dabei geht es um seine engen Beziehungen zur Arbeiterwohlfahrt (Awo). Feldmann weist die Vorwürfe zurück. Zudem verspielte der 64-Jährige durch diverse Ausrutscher Sympathien, etwa als er bei der Europapokalfeier der Eintracht die Trophäe an sich nahm. Spätestens seit dem Sommer hatten nahezu alle Parteien seinen Rücktritt gefordert, selbst seine eigene Partei, die SPD.