An A49-Trasse: Aktivisten wegen Unterkühlung in Klinik

Homberg/Ohm - Ein größeres Polizeiaufgebot hat am Freitag mit der Räumung neu errichteter Plattformen und Barrikaden von Waldbesetzern an der gerodeten A49-Trasse in Mittelhessen begonnen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war eine niedrige dreistellige Zahl von Polizisten im Maulbacher Wald bei Homberg/Ohm (Vogelsbergkreis) im Einsatz. Darunter waren auch Spezialkräfte, die Menschen aus großer Höhe zum Boden bringen sollten. Rodungen seien hingegen nicht geplant, sagte der Polizeisprecher.

Im Maulbacher Wald sowie im nahe gelegenen Dannenröder Forst und im Herrenwald bei Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) waren Bäume für den Weiterbau der Autobahn 49 gefällt worden. Dagegen protestieren Umwelt- und Klimaschützer, die vor allem im Dannenröder Forst zahlreiche Baumhäuser, Plattformen und Barrikaden errichtet hatten, die Schritt für Schritt von der Polizei entfernt wurden.

«Auch aufgrund der aktuellen Witterung begeben sich die Ausbaugegner in den Bäumen in große Gefahr», hieß es in einer Polizeimitteilung. So mussten bereits am Donnerstag zwei Menschen wegen Unterkühlung behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden, auch am Freitag waren sie weiterhin in der Klinik, wie der Polizeisprecher sagte. Kurz vor 10.00 Uhr morgens lagen die Temperaturen in Homberg/Ohm noch bei minus 11 Grad.

Die Polizei betonte, man werde nach dem Grundsatz «Sicherheit vor Schnelligkeit» vorgehen. «Sollte die Gefahr für die Personen beziehungsweise die Einsatzkräfte bei der Rettung zu groß werden, so sehen wir nach genauer Prüfung des Einzelfalls von einer Räumung ab.»

Mittlerweile sind nach Polizeiangaben im Maulbacher Wald etwa ein halbes Dutzend Plattformen neu entstanden, in denen die Aktivisten teils ausharren. Sie halten das Autobahnprojekt für verfehlt, weil es einer umweltfreundlichen Verkehrswende entgegenstehe. Befürworter versprechen sich dagegen eine bessere Anbindung ans Straßennetz und weniger Lärm und Verkehrsbelastung in Dörfern der Region. Die A49 soll nach der Fertigstellung Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden.

