An Hessens Schulen steigt die Quote positiver Corona-Tests

Ein Schüler macht vor der ersten Stunde an einer Schule einen Corona-Schnelltest. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration)

Wiesbaden - Die Corona-Zahlen an Hessens Schulen steigen weiter an. Wie das Kultusministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag die Quote der positiven PCR-Tests in der zurückliegenden Woche (17. bis 21. Januar) bei den Schülerinnen und Schülern bei 0,28 Prozent. Unter den Lehrkräften betrug dieser Wert im gleichen Zeitraum 0,23 Prozent. In der Woche zuvor hatte die Quote positiver PCR-Coronatests in der Schülerschaft noch 0,13 Prozent betragen, bei Lehrerinnen und Lehrern 0,14 Prozent. In der Zeit vom 17. bis 21. Januar waren nach Angaben des Ministeriums 1,6 Prozent der Lehrkräfte und 2 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.

Vor zwei Wochen war nach den Weihnachtsferien der Unterricht in Hessen wieder gestartet. In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien im Dezember 2021 hatte die Positivquote der PCR-Coronatests unter den Schülerinnen und Schülern noch lediglich 0,04 Prozent betragen (Lehrer: 0,03 Prozent).

