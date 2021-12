Angehörige als Zeugen im Hanau-Untersuchungsausschuss

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum rassistischen Anschlag von Hanau hört an diesem Freitag (9.00 Uhr) Angehörige von zwei Opfern der Tat als Zeugen. Es ist zugleich der Auftakt der öffentlichen Sitzungen des Gremiums, das sich im Juli dieses Jahres konstituiert hatte. Bei den ersten Zeugen handelt es sich um die Cousine von Kaloyan Velkov sowie um den Bruder und die Partnerin von Fatih Saraçoğlu. Im Fokus des Untersuchungsausschusses steht ein mögliches Behördenversagen vor, während und nach der Tatnacht.

Der 43-jährige Deutsche Tobias R. hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet, vermutlich erschoss er danach seine Mutter und sich selbst. Auch in den drei darauffolgenden Sitzungen am 17. und 20. Dezember sowie am 21. Januar 2022 sollen jeweils drei Angehörige von weiteren Opfern zu Wort kommen. Begleitend zu den öffentlichen Sitzungen will eine Initiative, in der sich Angehörige der Toten sowie Überlebende zusammengeschlossen haben, am 19. Februar mit Mahnwachen in Wiesbaden auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Sie fordern eine kritische Aufarbeitung, unter anderem zu den Waffenerlaubnissen für den Attentäter, der Sportschütze war, sowie zur Nichterreichbarkeit des Hanauer Polizei-Notrufs 110 in der Tatnacht.

