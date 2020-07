Anklage wegen Aussagen über Homosexuelle: Prozess beginnt

Der Wissenschaftler Ulrich Kutschera zeigt im Gerichtssaal sein Buch "Das Gender-Paradoxon". Foto: Göran Gehlen/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Göran Gehlen/dpa/Archivbild)

Kassel - In Kassel hat am Montag der Prozess gegen den Biologie-Professor Ulrich Kutschera wegen umstrittener Äußerungen über Homosexuelle begonnen. Der 65-Jährige verteidigte seine provokanten Äußerungen, die er gegenüber dem Internetportal kath.net 2017 erklärt hatte. «Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt meiner Aussagen», sagte Kutschera zum Prozessauftakt. Er muss sich wegen mutmaßlicher Volksverhetzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, unter dem Vorwand angeblich «biowissenschaftlicher Fakten» Homosexuellen eine grundsätzliche Neigung zum sexuellen Missbrauch von Kindern zuzuschreiben. Kutschera selbst kündigte zu Prozessbeginn erneut an, die Korrektheit seiner Aussagen zu belegen.

Der 65-Jährige ist Evolutionsbiologe der Universität Kassel. Die Vorwürfe gegen ihn beziehen sich auf ein Interview, das 2017 auf kath.net erschien. Es drehte sich um das Thema «Ehe für alle», also Eheschließungen von Personen gleichen Geschlechts. Unter anderem hatte Kutschera erklärt: «Sollte das Adoptionsrecht für Mann-Mann bzw. Frau-Frau-Erotikvereinigungen kommen, sehe ich staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen.» Ein erster Prozess im Sommer 2019 war geplatzt.