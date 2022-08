Anleitungen für Sprengsätze auf Internetseite: Anklage

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Darmstadt/Frankfurt - Auf seiner Internetseite sollen Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen veröffentlicht worden sein. Nun muss sich deswegen ein 27-jähriger Mann im Darmstädter Amtsgericht verantworten. Ihm werde unter anderem ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Donnerstag zu ihrer Anklage mit. Der in Darmstadt lebende Mann soll die Anleitungen nicht selbst erstellt haben, jedoch Administrator der Seite gewesen sein. Diese bezeichnete sich laut Anklagebehörde selbst als „Deutschlands größte Sprengstoffcommunity“. Sie wurde von den Behörden bereits vor drei Jahren aus dem Netz genommen.

© dpa-infocom, dpa:220804-99-272444/2