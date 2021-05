Antifa demonstriert in Frankfurt: Kritik an Polizei

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Mindestens 1500 Menschen haben am Freitagabend mit einer Demonstration in Frankfurt an das 100-jährige Bestehen der antifaschistischen Bewegung und das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Mit einer Schweigeminute gedachten sie im Frankfurter Stadtteil Gallus vor dem Gebäude, in dem in den 60-er Jahren der Auschwitz-Prozess verhandelt wurde, der Opfer von Nationalsozialismus und Faschismus.

Der Zug in die Innenstadt wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Bis zum Abend verlief der Demonstrationszug friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Im Sprechchören wurde immer wieder Kritik an der Polizei und am hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) laut. «Wo wart ihr in Hanau?» skandierte die Menge angesichts der Notrufpannen in der Nacht des Anschlags vom 19. Februar 2020. Mit «Immer diese rechtsextremen Einzeltäter» wurde vor einer Verharmlosung rechtsextremer Gewalttaten gewarnt.

