Dienstag,
26.05.2020 - 00:00
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Antrag auf Soforthilfe: Hessenweit 50 Verfahren wegen möglicher Straftaten
Die Strafverfolgungsbehörden in Hessen haben mehr als 50 Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts bei der Beantragung staatlicher Corona-Soforthilfen eröffnet.
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
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