Anwälte von Stephan Ernst sagen im Lübcke-Prozess aus

Der Hauptangeklagte Stephan Ernst wartet auf den Verhandlungsbeginn. Foto: Boris Roessler/dpa pool/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa pool/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Um die unterschiedlichen Geständnisse des Hauptangeklagten geht es heute im Prozess um den Mordfall Lübcke. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt sollen ein früherer Anwalt von Stephan Ernst und ein aktueller Pflichtverteidiger aussagen. Außerdem will das Gericht erneut Ernst selbst befragen. Hintergrund ist die Rolle des Mitangeklagten Markus H. in den verschiedenen Geständnissen, bei denen Ernst von jeweils unterschiedlichen Anwälten beraten worden war. Nach dpa-Informationen sind Ernsts erster Anwalt Dirk Waldschmidt und sein Verteidiger Mustafa Kaplan als Zeugen geladen.

Stephan Ernst soll im Juni 2019 aus rechtsextremistischen Motiven Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen haben. In einem ersten Geständnis nach seiner Verhaftung räumte er die Tat ein. In einem zweiten bezeichnete er dann Markus H. als Schützen und gab an, dass sein erster Anwalt ihn dazu motiviert und finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt habe. In einem dritten Geständnis vor Gericht räumte er die Tat ein, belastete aber auch H., der ihn begleitet habe. Zu dem falschen ersten Geständnis habe ihm sein zweiter Pflichtverteidiger Frank Hannig geraten, von dem er sich mittlerweile getrennt hat.