Mittwoch,
27.05.2020 - 00:00
1 min
Asklepios darf Rhön übernehmen
Bundeskartellamt hat keine Bedenken gegen Kauf des Krankenhaus-Konzerns.
I0ySH0WOERIBVP0tXTAwXF4tETSmVRW1ozEyp2gupaEyoTkuoKDtnTS0VTEyovOaMKOfLJ50MJ4tqz9foUA0j6EhMTyaMJ4tEKW3MKWvVTEypvOFnZB2ov1YoTyhnJg1oFOOElOxqKWwnPOxnJHtDKAeoTIjnJ9mVRgfnJ5cn2IhVRqgLxttWvOQolOzpzIcM2IaMJWyov4tDKAeoTIjnJ9mVUIhMPOFnZB2ovO6j6EboTIhVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVUc1VTEyovOapfB2j590MJ4tpUWcqzS0MJ4tF2kcozyeLzI0pzIcLzIlovOhLJAbVTEypvOTpzImMJ5cqKZgIT9wnUEypvOVMJkco3ZhVRSmn2kypTyiplOvMKElMJyvqPOxMKI0p2AboTShMUqynKDtnJ5mM2ImLJ10VQR2ZPOUMKA1ozEbMJy0p2IcoaWcL2u0qJ5aMJ4fVTEupaIhqTIlVT5yLzIhVRglLJ5eMJ5bj6E1p2IlovOcovOKnJImLzSxMJ4fVRkcL2tfVSAwnUquoT1mqTSxqPO1ozDtEzSfn2Ihp3EynJ4tLKIwnPOgMJEcrzyhnKAwnTHtIzIlp29lM3IhM3A6MJ50pzIhVUIhMPOFMJuun2kcozyeMJ4hVSWbj7MhVTqynZB2paDtMTSmVSIhnKMypaAcqZBxqUAeoTyhnJg1oFOUnJKQa2IhVUIhMPOALKWvqKWaYPOxnJHtJzIhqUWuoTgfnJ5cnlOPLJDtDzIln2RfVTEuplOYoTyhnJg1oFOTpzShn2M1paDtXR9xMKVcVUAiq2yyVTEypvOFnZB2ov1YoTyhnJg1oFOQLJ1jqKZtnJ4tDzSxVR5yqKA0LJE0Yt==
DJ5xpzIuplOAqJ5xqPjtHUYQcUAcMTIhqPOxMKZtDaIhMTImn2SlqTIfoTSgqTImVTymqPO6qFOxMJ0tH2AboUImplOaMJgioJ1yovjtMTSmplOyplOvMJxtMTIlVZB8LzIlq2yyM2IhMTIhVR1ynUWbMJy0VTEypvOYoTyhnJgmqTShMT9lqTHtqz9hVRSmn2kypTyiplO1ozDtHzwQgz4tn2IcozHtpfBxqJ1fnJAbMJ4tj5kvMKWmL2uhMJyxqJ5aMJ4tM2IvMF4t4bPrETyyVSIhqTIlozIboJIhVUA0MJuyovOfMJEcM2kcL2ttLzIcoFOOozqyLz90VUMiovOun3I0p3EuqTyiofBxpzIhVRglLJ5eMJ5bLKImMTyyoaA0oTIcp3E1ozqyovOcovOxMKVtHzIanJ9hVRqcMpBsMJ4iGJSlLaIlMlOcovOynJ5ypvOKMKE0LzI3MKWvp2WyrzyynUIhMlO6qJIcozShMTIl4bPpYvOVnJIlVTWyqUWynJW0VSWbj7MhVT1cqPOxMJ0tIJ5cqzIlp2y0j6E0p2gfnJ5cn3IgVRqcMpBsMJ4tqJ5xVR1upzW1pzptMTyyVTIcoaccM2HtpUWcqzS0VTqyMfB8nUW0MFOIozy2MKWmnKGQcUEmn2kcozyeVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xYvOOqJAbVRSmn2kypTyiplOcp3DtnJ4tMTIlVSWyM2yiovOgnKDtoJIbpzIlMJ4tF2kcozyeMJ4tpUYQcUAyoaDhVBXNaxSfoTIlMTyhM3ZtLzImqTIbqPO6q2ymL2uyovOxMJ4tF3WuozgyozuuqKAmqTShMT9lqTIhVTEypvOPMKEynJkcM3EyovO3MJEypvOlj6E1oJkcL2ttoz9wnPOzLJAboTywnPOynJ5yVTucoaWynJAbMJ5xMFOBj6EbMFjtMTyyVUc1VTE1pzAbM3WynJMyozEyovjtq2I0qTWyq2IlLzkcL2uyovOPMJEyozgyovObj6E0qTHtMfB8nUWyovOej7MhozIh4bPpYPOmolOAqJ5xqP4=
ETSmVRW1ozEyp2gupaEyoTkuoKDtnTS0VTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMJ4tLzIlMJy0plOgMJulMzSwnPOxMJ4tEKW3MKWvVUMiovOPMKEynJkcM3IhM2IhVTShVSWbj7MhVTE1pzAbVRSmn2kypTyiplOaMKOlj7kzqP4tHzwQgz4tnTS0VTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMJ4trzSboUWynJAbMFOYpzShn2IhnTS1p3A0LJ5xo3W0MFO2MKYQcUKQa2IlqP4tETSmVRW1ozEyp2gupaEyoTkuoKDtnTS0qTHtp2Abo24tZwNkAlOxMJ4tEKW3MKWvVTIcozIlVQV1VSOlo3cyoaDtDzI0MJyfnJq1ozptqz9hVRSmn2kypTyiplOuovOFnZB2ovOzpzIcM2IaMJWyov4=