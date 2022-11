Atemwegsinfekte bei Kindern: Intensivstationen verfügbar

Eine Pflegekraft steht auf einer Intensivstation in einem Zimmer und bedient eine Herz-Lungen-Maschine. (© Fabian Strauch/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Berlin (dpa/lhe) - - Atemwegsinfekte bei Kleinkindern führen bundesweit zu mehr Krankenhauseinweisungen. In mehreren Bundesländern gebe es schon jetzt kaum ein freies Kinderbett in Kliniken mehr, sagte Florian Hoffmann, Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. In Hessen scheint die Lage weniger dramatisch. Hoffmann zufolge sind insbesondere Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen stark betroffen.

Für Hessen zeigte das Divi-Register am Freitag keine größeren Engpässe: In fast allen der neun erfassten Kinderintensivstationen im Land stand die Ampel auf Grün oder Gelb („verfügbar“, „begrenzt verfügbar“). In einer Klinik waren keine Beatmungsplätze mehr frei, in einer anderen war das spezielle Beatmungsverfahren ECMO nicht verfügbar. Zur Situation in der Kinderintensivmedizin will die Divi kommende Woche in Hamburg detailliertere Infos vorlegen. Der Hessische Krankenhausgesellschaft liegen keine aktuellen Zahlen vor.

Das Robert Koch-Institut berichtet bundesweit von einer starken Zunahme von Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV). Besonders Kinder bis vier Jahre würden immer häufiger deswegen in Krankenhäusern behandelt. Auch in den Altersgruppen bis 14 Jahre liegen die Werte laut RKI auf einem sehr hohen Niveau. Der Erreger kann eine einfache Atemwegsinfektion auslösen, bei Risikopatienten wie Frühgeborenen aber auch lebensgefährlich sein.