Attacken und rassistische Beleidigungen: Polizei sucht Täter

Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg - Die Polizei in Limburg sucht nach einer Gruppe von fünf Männern, die einen 26-Jährigen angegriffen und wegen seiner Herkunft rassistisch beleidigt haben sollen. Eine Streife sei in der Nacht zum Samstag in einer Sackgasse in der Innenstadt auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser winkend auf den Streifenwagen zugelaufen kam, teilte die Polizei am Montag mit. Der 26-Jährige habe von Schlägen und einem Angriff mit Pfefferspray berichtet.

Während die Einsatzkräfte einen Rettungswagen riefen und Erste Hilfe leisteten, habe sich ein weiterer Mann genähert und den Verletzten auf das Übelste beleidigt. Der Auslöser für die Attacken sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Suche nach den Männern laufe.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-126271/2