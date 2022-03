Auch in Hessen Kita-Warnstreiks am Frauentag geplant

Bobbycars liegen in einer Kita in einer Einzäunung. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration)

Frankfurt - Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt um den Sozial- und Erziehungsdienst auch in Hessen für kommenden Dienstag zu Warnstreiks an kommunalen Kitas aufgerufen. „Es ist mit reger Teilnahme zu rechnen“, teilte Verdi am Mittwoch in Frankfurt mit. Auch die kommunalen Beschäftigten der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe sollten am 8. März, den internationalen Frauentag, in den Ausstand treten. Unter anderem seien Kundgebungen und Demonstrationen in Offenbach, Gießen, Marburg, Kassel und Frankfurt geplant. Auch in vielen anderen Städten Deutschlands soll es Aktionen geben.

Damit solle ein Zeichen gesetzt werden, „dass die sozialen Berufe, in denen rund 83 Prozent der Beschäftigten Frauen sind - in den Kitas sogar 94 Prozent - dringend eine Aufwertung benötigen“, sagte Kristin Ideler, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi Hessen. „Egal ob unterbezahlt und überlastet in der Kita, dem Jugendamt oder der Behindertenhilfe. Sorge- und Bildungsarbeit muss den Arbeitgebern und unserer Gesellschaft mehr wert sein als ein Klatschen.“

Verdi wirft den kommunalen Arbeitgebern mangelndes Entgegenkommen bei den laufenden bundesweiten Tarifgesprächen vor. In Hessen sind laut den Gewerkschaftsangaben rund 40.000 Beschäftigte direkt in die Tarifauseinandersetzung einbezogen. Landesweit arbeiten an die 100.000 Menschen in dem Bereich. Sie kommen den Angaben zufolge zu rund 75 Prozent aus der Kindertagesbetreuung, zu 15 Prozent aus der Sozialarbeit und zu 10 Prozent aus der Behindertenhilfe.

