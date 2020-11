Auch zweiter Corona-Test von Innenminister Beuth negativ

Peter Beuth (CDU), Innenminister des Landes Hessen, nimmt an der Sitzung des Innenausschusses des hessischen Landtags teil. Foto: Arne Dedert/dpa Pool/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa Pool/dpa/Archiv)

Wiesbaden - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) ist erneut negativ auf eine Coronavirus-Infektion getestet worden. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch auf dpa-Anfrage in Wiesbaden. Nach einer bestätigten Infektion in seinem persönlichen Umfeld bleibe der Minister dennoch zunächst weiter in häuslicher Quarantäne. Beuth gehe es gut, bisher zeigten sich keine Symptome, sagte der Sprecher. Der Minister führe seine Amtsgeschäfte von zuhause aus weiter. Auch ein erster Corona-Test war negativ gewesen.