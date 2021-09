Ausgang der Bundestagswahl: Hoffen und Bangen in Hessen

Helge Braun (CDU) schaut in die Runde. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hoffen und Bangen in Hessen nach den ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl: Der hessische SPD-Spitzenkandidat Michael Roth sprach am Sonntagabend von einem «super Ergebnis» für die Sozialdemokraten. Wenn sich dieser Trend im Laufe des Abends erhärte, gebe es Chancen für einen Regierungsauftrag für die SPD. «Vieles ist drin.» Der bisherige Kanzleramtschef und Spitzenkandidat der hessischen CDU für die Bundestagswahl, Helge Braun, sprach dagegen von schmerzhaften Verlusten für seine Partei. «Das tut weh.»

Mit Blick auf die ersten Prognosen, wonach die CDU deutlich abgesackt ist, erklärte Braun, dass aber eine Bundesregierung unter CDU-Führung etwa mit den Grünen und der FDP möglich sei. «Das ist gut, aber die Verluste, die die Union eingefahren hat, die sind natürlich herb, die treffen uns.» Nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF für den Ausgang der Bundestagswahl lagen Union und Sozialdemokraten fast gleichauf vor Grünen und FDP.

Bei den Grünen herrschten gemischte Gefühle. Die hessischen Landesvorsitzenden Sigrid Erfurth und Philip Krämer sagten in einer ersten Reaktion: «Das Ergebnis ist ohne Zweifel nicht so gut, wie erhofft. Es ist allerdings das beste Ergebnis, dass wir jemals bei einer Bundestagswahl hatten.» Das Ergebnis gebe den Grünen eine starke Ausgangssituation in den kommenden Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen.

Der Frankfurter Grünen-Kandidat Omid Nouripour sprach von einem historischen Ergebnis für seine Partei. «Aber wir hatten natürlich auch andere Ziele und sind unter unseren Möglichkeiten geblieben. Wir wollten auf Platz eins landen und haben das nicht geschafft.»

Der hessische FDP-Landtagsfraktionschef René Rock zeigte sich sehr erfreut über das Abschneiden der Liberalen. «Wir hatten ja schon letztes Mal ein hervorragendes Ergebnis. Das haben wir jetzt noch mal leicht getoppt. Das ist natürlich schön für uns.» Es sei auch eine super Ausgangsposition. «Wir sind gut vorbereitet auf Koalitionsverhandlungen.»

Die Landesvorsitzende der Liberalen, Bettina Stark-Watzinger, erklärte, die FDP sei belohnt worden für eine starke, konstruktive Oppositionspolitik und einen sehr engagierten Wahlkampf. «Wie es aussieht, konnten wir unser Ergebnis von 2017 verbessern», sagte die hessische Parteichefin. «Für uns Freie Demokraten ist heute ein sehr guter Tag.»

Ein Prognose zum Ausgang der Bundestagswahl für Hessen soll es nach Angaben des Landeswahlleiters in Wiesbaden am Sonntagabend nicht geben. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird bis Mitternacht erwartet, wenn es zu keinen unerwarteten Komplikationen bei der Auszählung der Stimmen kommt.

Bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 hatte die CDU in Hessen mit 30,9 Prozent vor der SPD mit 23,5 Prozent die meisten Zweitstimmen erzielt. Es folgten die AfD mit 11,9 und die FDP mit 11,5 Prozent vor den Grünen (9,7) und der Linken (8,1 Prozent).

Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl vor vier Jahren lag in Hessen bei 77 Prozent. Der Anteil der Briefwähler betrug damals 26,8 Prozent. Bei der aktuellen Bundestagswahl wird ein Rekordanteil der Briefwähler gerechnet. Die Wahlbeteiligung lag daher am Nachmittag in Hessen mit 41,3 Prozent wegen dieses Trends auch leicht unter dem Wert aus dem Jahr 2017.

In Hessen waren insgesamt 23 Landeslisten von Parteien zur Bundestagswahl zugelassen. Es traten 447 Kandidatinnen und Kandidaten an. 4,3 Millionen Hessinnen und Hessen konnten ihre Stimme abgeben. Zuletzt saßen 50 Abgeordnete aus Hessen im Parlament: 17 Abgeordnete der CDU, 12 der SPD, 6 der AfD, 6 der FDP, 5 der Grünen und 4 Abgeordnete der Partei Die Linke. Insgesamt zählte das Parlament 709 Abgeordnete.

