Ausgeschriebene Polizeistellen können nicht besetzt werden

Polizeianwärter, fotografiert in einer Ausbildungssituation. Foto: Polizei BW/Innenministerium Baden-Württemberg/dpa (Bild: dpa) (Foto: Polizei BW/Innenministerium Baden-Württemberg/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Polizist werden wollen viele - alle Stellen zu besetzen, ist dennoch schwer. In der hessischen Polizei gibt es nach Gewerkschaftsangaben derzeit Probleme, Ausbildungsplätze zu besetzen. Bilder von Gewaltattacken gegen Beamte und Berichte über Pöbeleien und Beschimpfungen hätten natürlich Auswirkungen, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen, Peter Wittig. Aber auch die Einstellungsvoraussetzungen und die unterschiedlichen Besoldungen innerhalb der Polizeien in Deutschland seien ein Grund. Die eigentlich zum September erhofften rund 500 Neueinstellungen werde man nicht erreichen. «Wenn wir bis dahin bei 400 angekommen sind, ist das schon gut», sagte Wittig. «Wir hinken ein bisschen hinterher.»

In Hessen können nach Angaben des Innenministeriums 2020 insgesamt bis zu 1100 Stellen besetzt werden. Einstellungstermine sind im Februar und im September. Die Zahl der zu besetzenden Stellen hat sich in den vergangenen zehn verdoppelt.