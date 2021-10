Aussage von Staatsschutz-Mitarbeiter im Lübcke-U-Ausschuss

Ein Stapel Gerichtsakten. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen hatte Stephan Ernst vor dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke «nicht besonders auf dem Schirm». Das sagte ein Kriminalbeamter des Polizeipräsidiums am Freitag im Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag in Wiesbaden.

Zwar sei Ernst «sporadisch» durch Teilnahme an Veranstaltungen der rechten Szene in Erscheinung getreten. Straftaten habe Ernst bei solchen Treffen aber nicht begangen, sagte der Kriminalbeamte. Der 58-jährige Polizist war stellvertretender Leiter der Staatsschutzabteilung in der Zeit von November 2009 bis Juli 2015.

Ernst sei zu ihrer Zeit nicht Gegenstand der Arbeit gewesen, sagte eine ehemalige Dezernatsleiterin des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz als weitere Zeugin aus. Die 44-Jährige hatte von Oktober 2011 bis Januar 2015 im Bereich der Auswertung von Rechtsextremismus des Verfassungsschutzes gearbeitet.

Der Untersuchungsausschuss soll die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden in dem Fall aufarbeiten. Der Regierungspräsident war 2019 getötet worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt verurteilte Ernst Ende Januar 2021 wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Deutsche den CDU-Politiker aus rechtsextremen Motiven erschossen hatte.

