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Sonntag, 26.07.2020 - 20:20
4 min. inkl. Video

Ausschreitungen in Frankfurt eine Folge der Clubschließungen?

"Die Türsteher sind normalerweise der Puffer", sagt der Frankfurter Clubbetreiber Rusbeh Toussi im Interview. Warum er die Geschehnisse auf dem Opernplatz vorausgesehen hat.

Adriana Heide: Digitalreporterin
Von Adriana Heide
Digitalreporterin

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Rusbeh ToussiFoto: Nadine Peter

Rusbeh ToussiFoto: Nadine Peter

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Fotos
Rusbeh ToussiFoto: Nadine Peter

Rusbeh ToussiFoto: Nadine Peter

Das Feiern im Club fällt für Jugendliche momentan aus. Clubbesitzer Rusbeh Toussi sieht darin einen Grund für die Krawalle. Foto: dpa

Das Feiern im Club fällt für Jugendliche momentan aus. Clubbesitzer Rusbeh Toussi sieht darin einen Grund für die Krawalle. Foto: dpa

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