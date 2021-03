Ausschussvorsitzende: Petitionen verständlich beantworten

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die SPD-Abgeordnete Manuela Strube hat die hessischen Ministerien aufgefordert, Petitionen der Bürger in einfacher und verständlicher Sprache zu beantworten. Das gelte gerade bei Verwaltungsfragen und komplizierten Sachverhalten, sagte die Vorsitzende des Petitionsausschusses im hessischen Landtag am Mittwoch in Wiesbaden bei der Präsentation des Jahresberichts für das Jahr 2020. Der Einsender einer Petition sollte auch verstehen, was in dem Bescheid drin steht und im Anschluss nicht noch einmal anrufen und nach der Bedeutung fragen müssen.

Im Corona-Jahr 2020 hatten sich nach dem Bericht deutlich mehr Bürger in Hessen mit ihren Anliegen direkt an den Landtag gewandt als im Jahr davor. Die Zahl der Petitionen stieg um mehr als die Hälfte auf 1421. Die Zahl der Eingänge habe vor allem dann signifikant zugenommen, wenn Hessen neue Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie erlassen hatte. Die Anliegen drehten sich unter anderem um die Öffnung von Kirchen, Schulen oder Kitas trotz Corona.

962 Petitionen wurden demnach 2020 abschließend behandelt. In 17 Prozent der Fälle seien die Antragsteller erfolgreich oder teilweise erfolgreich gewesen. Gut ein Drittel der Anträge wurden negativ, knapp die Hälfte neutral beschieden. Das bedeutet beispielsweise, dass die Anliegen an eine andere Stelle weitergeleitet wurden.

