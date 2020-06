Auszeichnung für Kita in Biebertal: 10 000 Euro Preisgeld

«KiTa»-Graffiti. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin/Biebertal - Zu den Ausgezeichneten des diesjährigen Deutschen Kita-Preises gehört auch eine Einrichtung im mittelhessischen Biebertal. In der Kategorie «Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres» holte laut Mitteilung vom Dienstag das «Förderbündnis Familienzentrum Königsberg» einen zweiten Platz und damit 10 000 Euro Preisgeld.

Der erste Platz und der Titel «Kita des Jahres» gingen an die «Pinguin Kindertagesstätte» im niedersächsischen Aurich. Die Einrichtung erhält ein Preisgeld von 25 000 Euro, wie das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mitteilten.

Insgesamt hatten sich diesmal mehr als 1500 Kitas beworben, davon knapp 1400 in der Kategorie «Kita des Jahres». Weitere Preisgelder in Höhe von insgesamt 105 000 Euro wurden an Einrichtungen und Projekte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein vergeben.

«Wir sehen gerade jetzt, wie wichtig gute Kitas sind», sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) laut Mitteilung. «Die Arbeit, die dort überall im Land geleistet wird, ist niemals eine Selbstverständlichkeit.»

Der mit insgesamt 130 000 Euro dotierte Deutsche Kita-Preis wurde 2018 erstmals vergeben. Er soll die Qualität in der frühkindlichen Bildung fördern und das Engagement der Menschen dafür würdigen.