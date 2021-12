Auszeichnungen für VRM-Zeitungen

Die Gestaltung der Zeitungsseiten der VRM fand den Zuspruch der Juroren. (Foto: VRM)

MAINZ - (red). Die Medien der VRM haben beim 23. European Newspaper Award vier Auszeichnungen für exzellente Zeitungsgestaltung zugesprochen bekommen. Zwei Auszeichnungen erhielt die Art-Direktion der VRM in der Hauptkategorie „Visualisierung“. Eine erhielt sie in der Kategorie „Infografiken“. Und eine weitere Auszeichnung wurde in der Kategorie „Crossmediale Projekte“ ausgesprochen.

An dem Newspaper-Award hatten sich 161 Zeitungen aus 24 Ländern beteiligt. Für die 20 Kategorien gab es mehr als 4000 Einreichungen. Der Wettbewerb soll internationale Gestaltungstrends aufzeigen und den Austausch kreativer Ideen über Ländergrenzen hinweg fördern.