Autobahn-Gegner besetzen Baustelle am A49-Ausbauende

Kassel/Homberg/Ohm - Gegner des Autobahnausbaus in Nord- und Mittelhessen haben am Samstag eine Baustelle besetzt. Am Ausbauende der A49 bei Neuental habe man ein Zeltlager aufgestellt, teilten die Demonstranten am Samstag mit. Die Polizei bestätigte, dass sich auf der Baustelle Protestler aufhielten, ohne zunächst Zahlen zu nennen.

Nach eigenen Angaben haben die Demonstranten auch so genannte Tripods errichtet - das sind einfache dreibeinige Türme, an deren Spitze sich Personen mit Gurten einhängen können.

Man fordere weitaus mehr als nur den Schutz der Wälder und den Erhalt von schützenswerten Lebensräumen vor Ort, erklärten die Besetzer. Sie verlangten eine umfassende Verkehrswende mit einer Abkehr vom motorisierten Individualverkehr und einer Umorganisierung von Verkehrs- und Transportwegen.

Die Baustellenbesetzung gehört zu einer Vielzahl von Protestaktionen, mit denen die am Donnerstag begonnenen Rodungsarbeiten begleitet werden. Nach dem Lückenschluss zur A5 soll die A49 Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden.