Autobahn-Gegner protestieren an Grünen-Parteizentrale

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Gegner des Weiterbaus der Autobahn A49 in Hessen haben am Mittwochmorgen an der Parteizentrale der Grünen in Berlin protestiert. Einigen Aktivisten gelang es, mit einer Leiter auf einen Balkon des Hauses zu steigen. Dort entfalteten sie ein Transparent «Autopartei? Nein Danke». Die Grünen sind in Hessen an einer Regierungskoalition mit der CDU beteiligt.

Die A49 soll nach dem Lückenschluss Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Für den Weiterbau der Trasse laufen derzeit Rodungen im Herrenwald bei Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf). Im Dannenröder Forst nahe Homberg/Ohm (Vogelsbergkreis) stehen ebenfalls Fällarbeiten an, auch im Maulbacher Wald bei Homberg/Ohm gab es Baumfällungen.

Die Aktivisten protestieren gegen die Rodung des Dannenröder Waldes und forderten den sofortigen Baustopp an der neuen Autobahn. «Wer 2020 eine neue Autobahn bauen will, ignoriert die Grausamkeit der Klimakrise», hieß es in einer Mitteilung.