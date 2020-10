Awo Frankfurt informiert über aktuelle Lage

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Mehr als ein Jahr nach Bekanntwerden des Skandals um überhöhte Gehälter und Luxus-Dienstwagen bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) informiert der neue Vorstand heute über die aktuellen Entwicklungen. Dabei soll es auch um die wirtschaftliche Situation der Awo gehen. Seit einem halben Jahr hat die Awo ein neues ehrenamtliches Präsidium, das die Aufarbeitung des Skandals einleitete und einen neuen hauptamtlichen Vorstand bestellte.

In einer vorläufigen Zwischenbilanz im Juni hatte Petra Rossbrey, die Vorsitzende des Präsidiums, den vorläufig festgestellten Gesamtschaden für die Jahre 2015 bis 2019 mit etwa 4,5 Millionen Euro beziffert. Davon entfielen unter anderem 1,6 Millionen Euro auf überhöhte Gehälter und Dienstwagen sowie etwa 0,9 Millionen Euro auf ungerechtfertigte Spenden an den Kreisverband Wiesbaden, zu dem personelle Verflechtungen bestanden. Im September hatte das Frankfurter Bildungsdezernat monatelange Mittelkürzungen an die Awo zurückgenommen, weil die neue Führung des Sozialverbands massive Liquiditätsengpässe geltend gemacht hatte.