Awo-Führungsperson Zeugin in Korruptionsprozess gegen Ex-OB

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Im Prozess gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wegen Korruptionsverdachts ist an diesem Mittwoch eine zentrale Führungsperson der Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Zeugin geladen (Verhandlungsbeginn 9 Uhr). Hannelore Richter soll Feldmann per SMS zu gegenseitiger Unterstützung aufgerufen haben. Auch soll sie die Einstellung dessen damaliger Freundin als Leiterin einer Awo-Kita zu einem überhöhten Gehalt verfügt haben, obwohl dieser zu dem Zeitpunkt die nötige Qualifikation und Berufserfahrung gefehlt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft wirft Feldmann vor, von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Spendengelder und andere Vorteile angenommen zu haben. Im Gegenzug habe er die Interessen des Sozialverbands wohlwollend berücksichtigen wollen. Feldmann hat die Vorwürfe bisher zurückgewiesen. Der 64-Jährige wurde am 6. November mit einem Bürgerentscheid abgewählt und ist seit vergangenen Freitag nicht mehr im Amt.

Das Verfahren gegen Feldmann steht in Verbindung mit dem Awo-Skandal um Betrugsvorwürfe in Millionenhöhe gegen ehemalige Führungsfunktionäre des Verbands in Frankfurt und Wiesbaden. Auch Hannelore Richter wurde angeklagt. Ihr Anwalt hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie war bis Anfang 2020 Geschäftsführerin der Awo Wiesbaden und hatte Sonderaufgaben der Awo Frankfurt übernommen.