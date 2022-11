Awo-Sonderbeauftragte in Feldmann-Prozess weiter befragt

Frühere Führungskraft der AWO Hannelore Richter betritt das Landgericht in Frankfurt. (© Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Im Prozess um den unter Korruptionsverdacht stehenden und abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist erneut eine frühere Führungskraft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) geladen. Hannelore Richter war Sonderbeauftragte der Geschäftsführung der Frankfurter Awo und soll Feldmann mehrmals per SMS zur Unterstützung ihres Verbands aufgefordert haben. Richter ist an diesem Mittwoch zum zweiten Mal geladen, die Verteidigung wollte sie noch befragen (Verhandlungsbeginn 9.30 Uhr).

Bei ihrem ersten Auftritt vor Gericht hatte Richter das Versenden der SMS eingeräumt, aber erklärt, Feldmann sei nicht käuflich gewesen. Er habe der „Awo nicht das Schwarze unter den Fingernägeln“ gegeben, sagte Richter vor dem Landgericht. „Ich habe ihn nicht gekauft und er hat sich nicht kaufen lassen.“

Die Staatsanwaltschaft wirft Feldmann vor, von der Awo Spendengelder und andere Vorteile angenommen zu haben. Im Gegenzug habe er die Interessen des Sozialverbands wohlwollend berücksichtigen wollen. Feldmann hat die Vorwürfe bisher zurückgewiesen. Der 64-Jährige wurde am 6. November mit einem Bürgerentscheid abgewählt.

Das Verfahren gegen Feldmann steht in Verbindung mit dem Awo-Skandal um Betrugsvorwürfe in Millionenhöhe gegen ehemalige Führungsfunktionäre des Verbands in Frankfurt und Wiesbaden. Gegen Hannelore Richter laufen mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Vorteilsgewährung. Wegen Verdachts auf Betrug in Millionenhöhe ist sie angeklagt worden. Ihr Anwalt hat die Vorwürfe zurückgewiesen.