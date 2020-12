Bankraub 2.0: Angriff auf Geldautomaten

Verhaltenstipps:

Verdächtige Wahrnehmungen im Bereich eines Geldautomaten zur Nachtzeit unverzüglich per Notruf 110 melden.



Sich nicht selbst in Gefahr begeben und verdächtige Personen nicht ansprechen oder an der Tatausführung hindern.



Täter nicht verfolgen.



Vom Tatort entfernen wegen akuter Explosionsgefahr.



Kennzeichen von Fahrzeugen am Tatort notieren.



Andere Personen vor dem Betreten des Servicebereichs, in dem der Automat steht, warnen.



Auf das Eintreffen der Polizei warten und sich der Polizei als Zeuge zur Verfügung stellen.