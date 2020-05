Banner an Regierungspräsidium erinnert an Walter Lübcke

Der damalige nordhessische Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU). Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kassel - Trotz des Ausfalls öffentlicher Veranstaltungen wegen der Coronakrise wird in Nordhessen sichtbar an den ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke erinnert. Am Donnerstag wurde an der Front des Regierungspräsidiums Kassel ein 200 Quadratmeter großes Banner mit der Aufschrift «Demokratische Werte sind unsterblich» angebracht. Mit der Aktion setze man ein Zeichen gegen rechte Gewalt und Intoleranz, sagte Regierungspräsident Hermann-Josef Klüber (CDU): «Wir haben durch den feigen Mord an Walter Lübcke einen überzeugten Demokraten verloren. Aber die Werte, für die er stand, sind unsterblich.»

Die Plakataktion ist der Startschuss einer Kampagne der nordhessischen Initiative «Offen für Vielfalt». Zu Lübckes Todestag (2. Juni) soll das Motiv in Nordhessen und darüber hinaus vielerorts zu sehen sein. Man rufe dazu auf, die über Medien und Internet verteilten Poster sichtbar aufzuhängen. So könne man auch «in Zeiten von Corona und eingeschränkten Versammlungsmöglichkeiten zeigen», wofür man stehe, sagte eine Sprecher der Initiative. Auch Landtags- und Bundestagsabgeordneten sei das Motiv zugeschickt worden.

Der CDU-Politiker Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses im Kreis Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden. Im April hat die Bundesanwaltschaft gegen den Hauptverdächtigen, Stephan E., Anklage erhoben. Hintergrund der Tat sollen Äußerungen Lübckes zur Aufnahme von Flüchtlingen gewesen sein. Die Ermittler gehen daher von einer rechtsextremistischen Motivation des Verdächtigen aus.