Begutachtungen für Pflegegrad auch telefonisch und per Video

Wiesbaden - Die Begutachtung von Pflegebedürftigen in hessischen Heimen und im häuslichen Umfeld für eine mögliche Höherstufung ihres Pflegegrads soll beschleunigt werden. Mit dem Medizinischen Dienst sei vereinbart worden, dass dieser Begutachtungen so weit wie möglich auch telefonisch und per Video anbieten werde, teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag in Wiesbaden mit. Der Medizinische Dienst werde dafür auch sein Personal ausbauen.

Erklärtes Ziel sei, die Zahl der ausstehenden Begutachtungen schnellstmöglich abzubauen und die gesetzlichen Bearbeitungszeiten spätestens im Laufe des ersten Halbjahrs 2023 wieder durchgehend einzuhalten, erklärte Klose. Als Gründe für die langen Wartezeiten führte der Minister die Auswirkungen der Corona-Pandemie, den Personalmangel sowie den steigenden Pflegebedarf an.

