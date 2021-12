Bei Plenum sollen mehrere Gesetze verabschiedet werden

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Bei der letzten geplanten Plenarsitzung im Hessischen Landtag in diesem Jahr sollen heute in Wiesbaden noch einige Gesetzesvorhaben unter Dach und Fach gebracht werden. Verabschiedet werden soll unter anderem die Grundsteuerreform der schwarz-grünen Landesregierung. Der Novelle zufolge wirkt sich künftig die Größe der Immobilie und des Grundstücks sowie die Lage und Nutzung auf die Steuerhöhe aus.

Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Kommunen und muss bundesweit neu geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte das derzeit geltende System wegen veralteter Werte für verfassungswidrig erklärt.

Die Behandlung von Petitionen im Landtag soll künftig gesetzlich geregelt werden. Dazu liegt ein gemeinsamer Vorschlag von CDU, Grünen, SPD und FDP vor. Bislang war die Arbeit des Petitionsausschusses lediglich in der Geschäftsordnung des Landtags geregelt. Der Ausschuss befasst sich mit Anliegen der Bürger an das Parlament.

Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie sollen per Gesetzesreform in eine Neuorganisation des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen miteinfließen. Unter anderem sollen Aufgaben neu strukturiert und die Zusammenarbeit der Ämter gefördert werden.

Zu den weiteren Themen zählen die Schwangerschaftskonfliktberatung und die medizinische Versorgung psychisch Kranker. Außerdem fordert die Linksfraktion in einem Antrag, den 1. Dezember als Verfassungstag zum Feiertag zu machen. Die hessische Verfassung war am 1. Dezember 1946 in Kraft getreten.

