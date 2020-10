Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen: Zwei Schwerverletzte

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einem Unfallort. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wanfried - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 250 bei Wanfried (Werra-Meißner-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Am Montagmorgen übersah eine 54 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen auf eine Landesstraße den Wagen einer 58-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Beide Autofahrerinnen kamen demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden.