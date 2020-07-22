Mittwoch,
22.07.2020 - 00:00
2 min
Betrug bei Coronahilfen in Hessen
Mit erfundenen Unternehmen, die es in der Realität nicht gab, oder falschen Angaben über Liquiditätsengpässe haben Betrüger in Hessen versucht, Fördermittel aus der Corona-Soforthilfe zu erhalten.
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
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