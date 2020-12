Beuth dankt Polizei für bisherigen Einsatz bei A49-Weiterbau

Peter Beuth (CDU), Innenminister in Hessen. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat zum Abschluss der Rodungsarbeiten zum Weiterbau der Autobahn 49 in Mittelhessen der Polizei gedankt. Sie sei mit den Herausforderungen, die sich ihr dort gestellt hätten, höchstprofessionell umgegangen, sagte er am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Die Beamten seien mit großer Sorgfalt, Umsicht und Konsequenz vorgegangen. Seit rund vier Wochen seien täglich rund 2000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz gewesen. Rund die Hälfte davon sei aus elf anderen Bundesländern gekommen.

Beuth erinnerte daran, dass Polizeibeamte teils von Umweltaktivisten angegriffen und mit Fäkalien beworfen wurden. «Doch der Fortgang der Arbeiten und der heutige Abschluss der Rodungsarbeiten zeigt, dass die Polizei mit einem klugen, klaren und umsichtigen Einsatzkonzept diese große Herausforderung meistern konnte.» Der Einsatz sei noch nicht beendet, aber nun sei ein wichtiger Meilenstein erreicht worden.

Am Dienstag hatte die Polizei in dem Wald bei Homberg/Ohm (Vogelsbergkreis) das letzte verbliebene Camp von Gegnern des A49-Weiterbaus geräumt. Einsatzkräfte holten noch einmal Umweltaktivisten von Bäumen und hohen Bauten.