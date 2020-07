Beuth: LKA hat Erkenntnisse über 69 rechtsextreme Drohmails

Mehr Geld für Feuerwehren hat Innenminister Peter Beuth versprochen. Archivfoto: dpa

WIESBADEN - Die Ermittlungen haben bislang keine Belege für ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei erbracht. Das sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) in einer Sondersitzung des Innenausschusses im hessischen Landtages. Dort hat die Opposition einen umfangreichen Fragenkatalog zu Drohmails eingebracht. Drei dieser Mails stehen möglicherweise in Zusammenhang mit Abfragen an Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden. Diese Schreiben waren an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, an die Berliner Kabarettistin Idil Baydar sowie an Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im hessische Landtag, gegangen.

Insgesamt wurden nach aktuellem Stand wurden nach Erkenntnissen des Hessischen Landeskriminalamts 69 Drohschreiben mit dem Kürzel „NSU 2.0“ versandt, die sich an 27 Personen und Institutionen in insgesamt acht Bundesländern richteten. Neun Personen wohnen in Hessen von denen fünf durch das Gefährdungsmanagement des Landeskriminalamts individuell betreut werden.

Bei den vier weiteren Personen handelt es sich um Mitglieder von hessischen Justiz- und Sicherheitsbehörden. Verschickt wurden die Schreiben fast immer von einer gleichlautenden Absenderadresse. Überwiegend erfolgte der Versand per E-Mail, aber auch per Fax, SMS sowie über Internetkontaktformulare.

Die Ermittlungsbehörden haben bei allen Schreiben geprüft, ob die dort zum Teil verwendeten Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen könnten. Dies ist bei einem Großteil der verwendeten Empfänger der Fall. Die Ermittlungen ergaben auch, dass in den Datensystemen der hessischen Polizei von drei unterschiedlichen Rechnern die Daten von drei betroffenen Adressatinnen abgefragt wurden. Daraus nährt sich der Verdacht, dass in diesen drei Fällen Informationen aus hessischen Polizeisystemen in Drohschreiben Verwendung gefunden haben.