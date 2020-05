Jetzt teilen:

Wiesbaden - Bis zu 54 000 Viertklässler können nach der Lockerung für die Schulen in der Corona-Krise in Hessen wieder zum Unterricht in ihre Klassen zurückkehren. Das hat das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitgeteilt. Diese Öffnung entlaste vor allem Familien, die das Homeschooling und ihre Erwerbstätigkeit verbinden müssen.