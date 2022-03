Bischof: Fasten kein Verzicht - bewusste Lebensgestaltung

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Mainz - Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hält Fasten auch in einem von der Pandemie bestimmten Alltag für zeitgemäß. „Natürlich müssen wir gezwungenermaßen in der Corona-Zeit auf vieles verzichten“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe darum zu schauen, in welchen Bereichen Fasten und Verzicht für das persönliche Leben sinnvoll seien. „Fastenzeit heißt nicht nur Verzicht, sondern bewusste Lebensgestaltung“, betonte er.

Am Aschermittwoch beginnt nach katholischer Tradition die Fastenzeit, die bis Ostern dauert. Auch viele Nicht-Christen nehmen diese Zeit als Anlass zum Fasten oder den Verzicht auf lieb- oder selbstverständlich gewordene Angewohnheiten.

Fasten könne auch ohne einen religiösen Bezug eine „sinnvolle Übung sein: bewusst zu genießen, bewusst zu leben und die Dinge, die mir täglich zur Verfügung stehen, bewusst in den Blick zu nehmen“, sagte der Bischof weiter. Die Fastenzeit könne für den Menschen auch eine Zeit sein, in der er seine Beziehung zu Gott und dem Nächsten betrachte. Das Geld, das man durch Verzicht spare, könne anderen zugutekommen. „Das ist der Sinn christlichen oder religiösen Fastens. Aber diesen sozialen Gedanken können natürlich auch Menschen leben, die nicht religiös sind.“

Wie viele Katholiken isst Kohlgraf nach eigenen Worten an Aschermittwoch und Karfreitag nur eine große Mahlzeit und verzichtet auf Fleisch. „In den heutigen ökologischen Debatten ist es vielleicht sogar sinnvoll, generell über den Fleischkonsum nachzudenken“, sagte er. Alle wüssten um die zum Teil problematischen Bedingungen der Tierhaltung für die Fleischproduktion. Die Fastenzeit könne ein Anlass sein, die eigenen Konsumgewohnheiten unter die Lupe zu nehmen.

Kohlgraf selbst nimmt sich für die Fastenzeit vor, auf etwas zu verzichten - beispielsweise bestimmte Lebensmittel oder Süßigkeiten. „Darüber hinaus ist es aber für mich wichtig, in der Fastenzeit auch einen positiven Akzent zu setzen: durch ein verstärktes Bemühen um das geistliche Leben, eine gute Lektüre, den bewussten Umgang mit Medien“, betonte der Bischof. Doch es gibt auch eine Sache, auf die er in der bevorstehenden Fastenzeit nicht verzichten wird: Kaffee. „Das tut mir leid, aber ich hoffe da auf Gottes Güte und sein großes Herz.“

