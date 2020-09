Bischof: Kirchenraum muss an Weihnachten erweitert werden

Jetzt teilen:

Fulda - Die katholischen Bischöfe sehen die Advents- und Weihnachtszeit in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie als große Herausforderung. «Wir werden den Raum der Kirche erweitern müssen, in die Städte hinein, in die Orte hinein, und dann auch in der ökumenischen Zusammenarbeit. Das ist eine große Herausforderung», sagte der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode am Mittwoch bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Fulda.

Da vollgepackte Kirchen an Heiligabend dieses Jahr wegen Corona nicht denkbar sind, setzen die Kirchen auf «kleine Gottesdienst-Einheiten». Vieles werde draußen stattfinden müssen, sagte Bode. Kälte werde man vielleicht sogar in Kauf nehmen, schließlich steigere das die Weihnachtsstimmung. Ganz entscheidend sei aber auch die Begegnung mit Armen und Bedürftigen. Gerade das dürfe wegen Corona nicht abgesagt werden. Großveranstaltungen in Stadien finde er dagegen nicht so passend, sagte Bode. Kleinere Einheiten entsprächen dem Charakter des Weihnachtsfestes viel eher.