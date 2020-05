Bisher keine Hinweise auf Mittäter bei Anschlag von Hanau

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die Bundesanwaltschaft hat bisher keine Hinweise auf Mittäter beim rassistisch motivierten Anschlag von Hanau. «Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu möglichen Mittätern, Helfern, Mitwissern oder Einbindung in terroristische Strukturen oder Kontakte in terroristische Strukturen vor», sagte der Vize des Generalbundesanwalts, Thomas Beck, am Donnerstag im Innenausschuss des hessischen Landtags. Dabei handele es sich um ein Zwischenergebnis der Ermittlungen. Der Vater des Täters werde als Zeuge geführt, es gebe keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung.

Ein Abschluss der Ermittlungen sei noch nicht in Sicht. «Es sind noch viel zu viele Ermittlungsstränge offen», sagte Beck. Das Verfahren könne noch drei, vier oder sechs Monate dauern. Beck sprach von einem «in Deutschland beispiellosen rassistischen Terroranschlag». Diese Einschätzung habe es Stunden nach der Tat gegeben und an ihr habe sich nichts geändert.

Am Abend des 19. Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er soll auch seine Mutter umgebracht haben, bevor er sich selbst tötete.