Bislang kein Corona-Fall unter Häftlingen in Hessen

Ein Gefängnisinsasse sitzt in einer JVA vor einem vergitterten Fenster. Foto: picture alliance / Daniel Naupold/dpa/Archivbild/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / Daniel Naupold/dpa/Archivbild/Symbolbild)

Wiesbaden - Unter den Häftlingen in hessischen Gefängnissen gibt es bislang keinen nachgewiesenen Fall einer Coronavirus-Infektion. «Damit dies hoffentlich so bleibt, haben wir derzeit ein Besuchsverbot verhängt», teilte ein Sprecher des Justizministeriums in Wiesbaden auf Anfrage mit. Besuch von Anwälten oder den Konsulaten sei jedoch noch möglich. «Zur Kompensation dürfen die Häftlinge länger telefonieren, auch Videotelefonie kann in einzelnen Fällen ermöglicht werden», erläuterte der Sprecher. In Hessen gibt es nach Angaben des Justizministeriums rund 5800 Haftplätze. Durchschnittlich seien in den Gefängnissen rund 4700 Häftlinge.