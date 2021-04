Boris Rhein: «Mit Ostern verbinde ich vor allem Hoffnung»

Boris Rhein (CDU) lächelt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Der hessische Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) verbindet mit dem Osterfest vor allem Hoffnung. Dazu zählten auch die Freude auf den Frühling, auf hellere Tage und Wärme, sagte er laut einer Mitteilung des Landtags. Was das Essen angeht, da halte es seine Familie ganz traditionell. Es gebe Grüne Soße mit gekochten Eiern und Pellkartoffeln, sagte Rhein. Für die Osterferienzeit will der Landtagspräsident ein altes Hobby aufleben lassen: «Ich habe in der Corona-Zeit das Mountain-Bike wiederentdeckt, mit dem ich jetzt wieder öfter im Taunus unterwegs bin.»

