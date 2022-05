Boris Rhein zum hessischen Ministerpräsidenten gewählt

Boris Rhein ist neuer hessischer Ministerpräsident. Der Nachfolger von Volker Bouffier wurde mit den Stimmen von CDU und Grünen gewählt. (Foto: Arne Dedert/dpa)

WIESBADEN - Boris Rhein (CDU) ist am Dienstag zum neuen hessischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der Landtag in Wiesbaden wählte den 50-Jährigen im ersten Wahlgang und in geheimer Abstimmung mit 74 von 137 abgegebenen Stimmen. Die Regierungskoalition von CDU und Grünen hat 69 Sitze und damit eine parlamentarische Mehrheit von einem Mandat. Insgesamt hat der hessische Landtag 137 Abgeordnete.

Nachfolger des dienstältesten Ministerpräsidenten Deutschlands

Neben der Wahl des neuen Ministerpräsidenten steht die Wahl der neuen Landtagspräsidentin auf dem Programm der Sitzung. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen hatten schon im Vorfeld die Vize-Chefin der CDU-Fraktion und Wiesbadener Landtagsabgeordnete Astrid Wallmann (42) für das Amt vorgeschlagen. Die neue Landtagspräsidentin würde im Anschluss Rhein als hessischen Ministerpräsidenten vereidigen, später am Nachmittag ist die offizielle Amtsübergabe in der Staatskanzlei vorgesehen.

Für den Dienstagabend ist eine erste Sitzung des neuen Kabinetts geplant. Im Vorfeld hatte Boris Rhein einen Wechsel bei den CDU-geführten Ministerien angekündigt. Für Eva Kühne-Hörmann soll Roman Poseck, bislang Präsident des hessischen Staatsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts Frankfurt, neuer Justizminister werden.

Stehender Applaus nach Bouffiers Abschiedsworten

In seiner letzten Rede als Ministerpräsident verzichtete Bouffier auf einen Rückblick auf seine Amtszeit. „Mit dem heutigen Tag schließt sich für mich ein Kreis“, sagte der 70-Jährige. Und: „Es war mir eine große Ehre“, er habe stets mit großer Freude in seinem Amt als Ministerpräsident gearbeitet. Einen besonderen Dank richtete er an seine Familie. „Sie hat mich getragen, manchmal sicherlich auch ertragen“, sagte er, den Blick auf seine auf der Besuchertribüne versammelte Familie gerichtet. Unter den Gästen auf der Tribüne waren zudem auch der frühere Ministerpräsident Roland Koch, der frühere Kultus- und Justizminister Christean Wagner, Ex-Sozialminister Stefan Grüttner, Ex-Bundesverteidigungs- und Bundesarbeitsminister Franz Josef Jung, Horst Klee, langjähriger Abgeordneter (Wiesbaden) und mehrmaliger Alterspräsident des Landtags, sowie die frühere Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth. Bouffier nannte in seinem Dank auch die Fraktionen – auch der Opposition –, ebenso die Mitglieder der Regierung, die Mitarbeiter des Parlaments und der Landesverwaltung. „Erst kommen die Menschen, dann kommt das Land, dann die Partei“ sagte Bouffier zu seinen jahrzehntelangen Arbeit als aktiver Politiker. Der hessische Landtag habe lange als härtestes Parlament in Deutschland gegolten. „Ich habe mich bemüht, nicht das trennende, sondern das gemeinsame hervorzuheben“, sagte er nun. Die Abgeordneten reagierten mit stehenden Applaus auf die kurze Rede.