Bouffier: Bevölkerung muss Corona-Regeln akzeptieren

Wiesbaden - Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die hessische Bevölkerung eindringlich aufgefordert, die neuen und deutlich verschärften Corona-Maßnahmen einzuhalten. «Diese ganzen Regeln haben nur einen Erfolg, ausschließlich, wenn die Menschen sie aus eigener Überzeugung leben», betonte der Regierungschef am Freitag in Wiesbaden. «Es muss eine Akzeptanz bei der Bevölkerung herrschen.»

Bouffier betonte wegen der weiter hohen Corona-Zahlen die dringende Notwendigkeit der Verschärfungen, die ab Samstag bundesweit gelten. «Wir haben die Sorge, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Wir haben die Sorge, dass, wenn wir die Infektionszahlen nicht drastisch nach unten bringen, die Pandemie sich immer mehr verlängert mit all diesen schlimmen Folgen, die wir ja vermeiden wollen.»

Die Bundesländer hätten keine Möglichkeit, die Regeln des neuen Infektionsschutzgesetzes zu umgehen oder abzusenken, betonte der Ministerpräsident. Maßgeblich für alle Schritte seien die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI).

Gezogen werden soll die Bundesnotbremse, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Dann dürfen Menschen ab 22.00 Uhr die eigene Wohnung in der Regel nicht mehr verlassen. Alleine Spazierengehen und Joggen sind bis Mitternacht erlaubt. Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz darf sich höchstens noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind.

Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Präsenzunterricht an Schulen soll ab einer Inzidenz von 165 meist gestoppt werden. Ausnahmen sind für Abschlussklassen und Förderschulen möglich. Dieser Bremsen-Wert von 165 gilt auch für Kitas. Die bundesweiten Regelungen gelten zunächst bis zum 30. Juni.

Je nachdem, wie die Zahlen in einem Kreis oder in einer kreisfreien Stadt sind, folge damit unmittelbar aus dem Bundesgesetz eine entsprechende Wirkung, erklärte der CDU-Politiker. Es komme nicht darauf an, wie die Entwicklung im ganzen Land Hessen sei. Die Maßnahmen werden anhand der jeweiligen Inzidenz von Kreis zu Kreis unterschiedlich sein.

