Bouffier: Erklärung im Landtag zu 2G und Veranstaltungen

Wiesbaden - Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird im hessischen Landtag eine Erklärung abgeben, wie Hessen künftig mit der 2G-Regelung und mit Veranstaltungen umgeht. Das sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Die Erklärung sei noch am Abend im Parlament geplant - in der Debatte über die Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte jüngst der Betreiberin dreier Modehäuser erlaubt, dass sie ihre Geschäfte vorerst ohne Anwendung der 2G-Regel betreiben darf. Das Gericht kam in der noch nicht rechtskräftigen Entscheidung zum Schluss, dass die Antragstellerin in ihrem Grundrecht auf Gleichbehandlung durch die Coronavirus-Schutzverordnung verletzt sei.

Aus der Verordnung des Landes gehe nicht mit hinreichender Gewissheit hervor, welche Ladengeschäfte unter die Zugangsbeschränkung 2G fallen sollten. Das Gericht machte geltend, dass im Sozialgesetzbuch als Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts neben der Ernährung, Körperpflege und dem Hausrat auch die Kleidung genannt werde.

Bouffier spricht sich für eine begrenzte Rückkehr von Zuschauern bei Sport- und Kulturveranstaltungen aus. Der Regierungschef hatte zuletzt erklärt, er könne sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bei Kultur- und Sportveranstaltungen unter bestimmten hygienischen Voraussetzungen eine Auslastung der Zuschauerkapazitäten von 25 Prozent vorstellen. Bei den vergangenen Beratungen von Bund und Ländern konnte aber noch keine bundesweit einheitliche Regelung dazu erreicht werden.

