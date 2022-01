Bouffier: "Halten eine allgemeine Impfpflicht für notwendig"

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier informiert über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - Hessen will im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Regeln für Restaurants, Cafès und Kneipen verschärfen. Allerdings werde dieser gemeinsame Beschluss von Bund und Ländern voraussichtlich erst Mitte der übernächsten Woche umgesetzt, kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitag in Wiesbaden an. Zeitgleich sollen dann die bundesweit geplanten vereinfachten Quarantäneregeln über eine Verordnung auch in Hessen in Kraft treten. Diese Quarantäneregeln müssen unter anderem durch den Bundesrat, der Freitag kommende Woche tagt.

Die derzeitigen hessischen Corona-Regeln bleiben unterdessen bestehen, wie Bouffier erklärte. Es gebe auch angesichts der Omikron-Virusvariante keinen Anlass für Lockerungen.

Die Regierungschef von Bund und Ländern hatten sich darauf geeinigt, dass in Gastronomiebetrieben künftig bundesweit und unabhängig von den Corona-Zahlen eine 2G-plus-Regel gilt. Demnach müssen Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen, um Zutritt zu bekommen.

Die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter soll verkürzt und vereinfacht werden. Nach dem Bund-Länder-Beschluss vom Freitag werden Kontaktpersonen von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen sind oder frisch genesen. Als "frisch" gilt ein Zeitraum von bis zu drei Monaten. Für alle Übrigen sollen Isolation oder Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden, wenn sie sich nicht vorher frei testen lassen. Das geht nach sieben Tagen.

Außerdem sprach sich Hessens Landeschef noch für eine allgemeine Impfpflicht aus. Diese halten Bund und Länder weiterhin für nötig, so Bouffier. Eine höhere Impfquote sei der einzige Weg, diese Pandemie zu beenden. Details müssen aber noch geklärt werden.

Sehen Sie hier die Aufzeichnung der Pressekonferenz mit Volker Bouffier: