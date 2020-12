Bouffier: „Kinder nicht in Kita oder Schule schicken“

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat einen dringlichen Appell an Eltern gerichtet, ihre Kinder von Mittwoch an nicht in Kita oder Schule zu schicken. „Wo immer das möglich ist, sollten die Kinder zu Hause bleiben“, sagte der CDU-Politiker am Montag nach einer Kabinettssitzung in Wiesbaden. Die Landesregierung beschloss eine neue Corona-Verordnung, mit der die am Vortag zwischen Bund und Ländern verabredeten weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens vom 16. Dezember an umgesetzt werden.

Bouffier wies darauf hin, dass trotz der Schließung des Einzelhandels auch nach Mittwoch noch Ware online oder am Telefon bestellt und dann auch abgeholt werden könne. „Es macht ja keinen Sinn, dass Weihnachtsgeschenke, die bestellt und bezahlt sind, dann im Geschäft liegen bleiben“, so der Regierungschef.





Die neuen Corona-Regeln in Hessen PRIVATE TREFFEN UND KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN: Die bisherigen Beschränkungen werden fortgeführt: Private Treffen dürfen weiterhin nur mit zwei Haushalten, höchstens jedoch mit fünf Personen stattfinden. Kinder bis 14 Jahren bleiben davon ausgenommen.



EINKAUFEN: Der Einzelhandel wird weitgehend geschlossen. Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Kioske und Tiermärkte können weiter öffnen. Die Ausgabe bestellter Waren in den Geschäften ist zulässig.

Auch der Weihnachtsbaumverkauf ist möglich. Floh- und Weihnachtsmärkte sind untersagt. Wochenmärkte bleiben geöffnet.



SCHULEN UND KINDERBETREUUNG: Schüler sollen, wo immer möglich, dem Präsenzunterricht fernbleiben. In den Schulen kann Fernunterricht angeboten werden, eine Notfallbetreuung ist sicherzustellen. Klassenarbeiten finden in der Regel nicht statt. Kitas sollen nur in Fällen dringender Betreuungsnotwendigkeiten in Anspruch genommen werden.



ESSEN & TRINKEN: Restaurants bleiben geschlossen. Die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause bleibt weiter möglich. Vor Ort darf bei der Abholung nichts verzehrt werden. In der Öffentlichkeit darf ganztägig kein Alkohol mehr getrunken werden.



DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE: Dienstleistungsbetriebe der Körperpflege wie beispielsweise Friseursalons, Kosmetikstudios oder Massagepraxen werden geschlossen. Davon ausgenommen bleiben medizinisch notwendige Behandlungen. Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe wie etwa Reinigungen, Waschsalons, Auto- und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen können weiterhin öffnen.



GOTTESDIENSTE: Gottesdienste sollten nur unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden: Das sind das Tragen der Maske, 1,50 Meter Abstand und der Verzicht auf gemeinsames Singen.



SILVESTER UND NEUJAHR: Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an publikumsträchtigen öffentlichen Orten ist untersagt. Der Verkauf von Feuerwerk und Pyrotechnik ist in diesem Jahr bundesweit verboten. Es gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen.



WEIHNACHTEN: Über die Weihnachtstage können – über die bestehenden Kontaktbeschränkungen hinaus - Treffen im engsten Familienkreis mit vier weiteren Personen jenseits des eigenen Hausstands stattfinden. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Zum engsten Familienkreis zählen insbesondere Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister und Lebenspartner.



ALTEN- UND PFLEGEHEIME: In Alten- und Pflegeheimen sind von den Beschäftigten und von Besuchern zu jeder Zeit FFP2- oder KN95-Masken zu tragen. Bewohner dürfen zweimal pro Woche von bis zu zwei Personen besucht werden. Das Personal muss regelmäßig, mindestens einmal pro Woche, auf Corona getestet werden.



WEITERE REGELUNGEN: Skilifte und Eishallen sind geschlossen. Eisbahnen und ähnliche Angebote unter freiem Himmel bleiben offen. Auch Kinderspielplätze bleiben geöffnet.

Ab einer Inzidenz von 200 sind von den Gebietskörperschaften härtere Maßnahmen wie beispielsweise nächtliche Ausgangssperren zu ergreifen.



Ausnahmen für Christmetten?

Wo eine Betreuung zu Hause nicht möglich sei, sollten die Kinder Kita oder Schule besuchen können. Den Betreuungsanspruch auf bestimmte Berufsgruppen zu begrenzen, habe sich im Frühjahr nicht bewährt, sagte Bouffier. Daher werde auf eine solche Regelung verzichtet. Es werde ohnehin nur um wenige Fälle gehen, da die meisten Kitas zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen hätten. Die Schulferien beginnen am 21. Dezember.

Bouffier kündigte für Mittwoch Gespräche mit Kirchenvertretern an, um Details für Gottesdienste zu festzulegen. Er strebe eine landeseinheitliche Regelung an, Verbote werde es nicht geben. In Hotspots mit einer Ausgangssperre ab 21 Uhr solle es für Christmetten zu einem späteren Zeitpunkt Ausnahmen geben.

Keine Klausuren oder Prüfungen

Das Kultusministerium teilte mit, dass es zum Schulstart nach den Ferien möglicherweise „zu organisatorischen Anpassungen des Schulbetriebs“ kommen werde. Endgültige Entscheidungen sollten nach dem nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 5. Januar getroffen werden. Für alle im Jahr 2021 anstehenden Abschlussprüfungen, insbesondere das Abitur, werde gewährleistet, dass „nur diejenigen Lerninhalte Prüfungsgegenstand sind, die auch vermittelt wurden“. Dies ist möglicherweise ein Hinweis darauf, dass das Zentralabitur im kommenden Jahr modifiziert werden könnte.

An den letzten drei Schultagen in diesem Jahr, also von Mittwoch bis Freitag, sollen keine Klassenarbeiten, Klausuren und sonstige Prüfungen geschrieben werden. Ausnahmen gelten für Prüfungen, die für den Schulabschluss 2021 unaufschiebbar sind. Die Entscheidung, dem Präsenzunterricht fern zu bleiben, gelte für alle drei Tage, so das Ministerium.