Bouffier legt Plan für Corona-Lockerungen vor

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Pool/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Pool/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will heute in Wiesbaden einen Perspektivplan für die schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen im Land vorlegen. Bei dem Vier-Stufen-Plan geht es unter anderem um mehr Kontakte für eine größere Zahl von Menschen und die Öffnung von Läden im Einzelhandel. Der allgemeine Corona-Lockdown in Hessen mit der Schließung des Einzelhandels, von Restaurants und Kultureinrichtungen gilt bislang bis 7. März. Am 3. März soll es das nächste Bund-Länder-Treffen zu möglichen Öffnungsschritten geben.

