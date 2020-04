Bouffier mahnt zur Besonnenheit

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Ministerpräsident Volker Bouffier hält es für „sehr unrealistisch“, dass bis Ende August Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern zugelassen werden. Der CDU-Politiker kündigte an, die Landesregierung werde sich dazu in den kommenden zehn Tage noch konkreter äußern. Er reagierte damit auf eine Frage zu Großveranstaltungen, die in Hessen bis 31. August wegen der Corona-Pandemie untersagt sind. Unklar ist die Definition einer Großveranstaltung, zu der möglicherweise das Rheingau Musik Festival gerechnet werden muss. Mit Bouffiers Definition müssten vielfach auch Opern und Theaterauführungen bis Ende des Sommers vom Spielplan genommen werden.

Hessens Ministerpräsident sagte, die Corona-Krise sei keineswegs bewältigt. Die Gefahr dauere an. „Wir müssen besonnen bleiben“. Es könne nur eine schrittweise Rückkehr ins normale Leben geben. „Das setzt viel Disziplin voraus“.

Bouffier kündigte an, dass das Land mit einem Förderprogramm die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die hessische Vereins- und Kulturlandschaft abfedern wird. „Von diesem Programm können alle 41 000 gemeinnützigen Vereine profitieren“, sagte der Ministerpräsident in Wiesbaden. Einzelne Vereine könnten bis zu 10 000 Euro beantragen. Das Programm starte zum 1. Mai. „Die Vereine sind der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält, und deshalb müssen wir handeln“. Die Corona-Pandemie bedrohe die Existenz der Sportvereine, Kultureinrichtungen und Initiativen. Die Landesregierung setze deshalb alles daran, die Vereinsstruktur zu erhalten und zu unterstützen, damit sie weiter fortbestehen können.